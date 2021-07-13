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ВООЗ застерегла від змішування вакцин проти COVID-19

Автор: Артур Родивилов

У ВООЗ радять не змішувати і підбирати вакцини проти COVID-19 від різних виробників. Оскільки про вплив цього на здоров'я поки мало даних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Керівники ВООЗ на брифінгу відзначили, що повністю вакциновані люди в разі зараження "Дельта"-штамом вірусу хворіють в легкій формі або навіть безсимптомно, а число госпіталізацій і смертей зростає в країнах з низьким рівнем вакцинації.

Заступник голови ВООЗ з науки Сум'я Свамінатан закликала на брифінгу не змішувати і не поєднувати вакцини COVID-19 від різних виробників.

"Це досить небезпечна тенденція. Ми знаходимося в зоні, вільній від даних і доказів, наскільки це можливо", - сказала вона

Вона додала, що питання про те, чи варто проходити ревакцинацію, має також вирішуватися на основі наукових даних, а не заявах "компаній, які говорять, що необхідна третя доза".

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомив, що змішувати вакцини в Україні не заборонено, при цьому він розповів в яких випадках будуть дозволяти комбінування препаратів від коронавірусу.

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