ВООЗ підвищила оцінку ризику коронавіруса у світі

Всесвітня організація охорони здоров'я підвищила оцінку ризику коронавіруса на глобальному рівні. Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреисус під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на даний момент ризик поширення коронавіруса у світі є дуже високим.

"Наші епідеміологи постійно стежать за цими подіями, і тепер ми підвищили нашу оцінку ризику поширення та ризику впливу COVID19 до дуже високого на глобальному рівні" - сказав Гебреисус.

При цьому глава ВООЗ зазначив, що незважаючи на епідемії коронавіруса в деяких країнах, походження більшості випадку захворювання можна простежити.

"На даний момент ми бачимо пов'язані епідемії COVID19 в декількох країнах, але більшість випадків все ще можна простежити до відомих контактів або груп випадків. Ми поки не бачимо доказів того, що вірус вільно поширюється в громадах", - сказав він.

Раніше ВООЗ попередила про посилення спалаху коронавіруса у світі. Як зазначили представили Всесвітньої організації охорони здоров, COVID-19 може поширитися по всьому світу.

Зазначимо, станом на 28 лютого у світі 50 країн офіційно підтвердили випадки захворювання коронавірусом. При цьому COVID-19 охопила всі континенти світу, крім Антарктиди.