ВООЗ поки не підтримує запровадження COVID-паспортів: названо причини

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) наразі не підтримує запровадження паспортів вакцинації для в'їзду або виїзду в країни. Таке рішення продиктоване невпевненістю в тому, чи запобігає щеплення проти COVID-19 передачі вірусу, а також міркуваннями справедливості.

Про це заявила 6 квітня прес-секретар ВООЗ Маргарет Гарріс на брифінгу ООН, передає Reuters .

Нагадаємо, в Європейському агентстві з лікарських засобів заявили про зв'язок між вакциною від коронавірусу AstraZeneca й утворенням тромбів. Однак причина не ясна.

Очікується, що цього тижня буде представлена ​​оновлена ​​оцінка вакцини від AstraZeneca.

"Ми намагаємося отримати точну картину того, що відбувається, щоб детально визначити, чи цей синдром через вакцину", - сказав представник регулятора.

Зазначимо, наступного місяця Сінгапур вже почне приймати відвідувачів з мобільними проїзними квитками, що міститимуть цифрові COVID-сертифікати. В них має бути інформація про вакцинацію власника та результати тестів на коронавірус.