RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

ВООЗ поки не підтримує паспорти вакцинації для подорожей, але "з часом можливо"

Автор: Дмитро Левицький

Всесвітня організація охорони здоров'я висловилася про вимогу паспорту вакцинації від коронавірусу при подорожах. Організація поки що не підтримує таку ініціативу урядів країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг ВООЗ у Женеві.

Як пояснили в організації, зараз у світі проблеми з поширенням вакцин від коронавірусу, тому запровадження паспортів вакцинації для подорожей створює дискримінацію тих, хто ще не має змоги вакцинуватися.

"Ми не хочемо, щоб паспорти щеплення використовувалися як умова для подорожей, через брак рівного розподілу вакцин. Це було б засобом дискримінації і не допомогло б", - сказав глава ВООЗ Тедрос Габреісус.

Однак з часом, коли проблема з доступом до вакцин буде вирішена, ВООЗ готова буде підтримати запровадження таких паспортів.

За даними глави ВООЗ, станом на сьогодні у світі зроблено 5,7 млрд щеплень від коронавірусу. Він наголосив, що лише 2% від цієї кількості приходиться на Африку.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВООЗКоронавірусВакцинація