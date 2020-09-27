В ВООЗ планують виробити 2 млрд доз вакцини від COVID-19 до кінця 2021 року

До кінця 2021 року в рамках програми міжнародного співробітництва, створеної під егідою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), планується виготовити щонайменше 2 мільярди доз вакцини від коронавірусу. Також планується надати 245 мільйонів курсів лікування від COVID-19.

Про це йдеться в стратегічному плані розвитку програми ACT Accelerator, спрямованої на прискорення досліджень для вдосконалення тестів з виявлення коронавірусу, лікування інфекції і розробку противірусних вакцин, повідомляє Центр новин ООН.

Як зазначив під час брифінгу генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, на сьогодні до ініціативи COVAX офіційно приєдналися 67 країн з високим і 92 країни з низьким рівнем доходів. Очікується, що найближчим часом угоду підпишуть ще 34 держави.

Гебреєсус запропонував міжнародній спільноті зосередити увагу на чотирьох основних пріоритетах.

"По-перше, не можна допустити подальшої ескалації кризи. По-друге, нам слід зосередити свої зусилля на захисті найвразливіших верств населення. По-третє, потрібно створювати умови, які дозволили б місцевим громадам ефективно захищати від вірусу себе самих. І, по-четверте, необхідно постійно відстежувати нові вогнища захворювання, ізолювати і лікувати інфікованих", - сказав він.

Вигода, отримана в результаті відновлення міжнародного туризму і торгівлі, швидко окупить вкладені інвестиції.

Глава ВООЗ підкреслив, що для успішної реалізації ініціативи ACT Accelerator необхідні великі інвестиції. Поточний дефіцит фінансування цієї програми становить 35 млрд доларів.

"На перший погляд, 35 мільярдів доларів - це величезні гроші. Однак, це менше одного відсотка від суми, яку уряди країн G20 вже зобов'язалися виділити в рамках пакетів внутрішніх економічних стимулів. Або, іншими словами, це приблизно стільки ж, скільки жителі Землі витрачають кожні два тижні на купівлю сигарет", - сказав Гебреєсус.

ВІн наголосив, що ВООЗ не закликає до благодійності - мова йде про виживання світової економіки.

"Вигода, отримана в результаті відновлення міжнародного туризму і торгівлі, швидко окупить вкладені інвестиції", - сказав глава ВООЗ.

Зазначимо, що у багатьох регіонах світу з настанням осені спостерігається зростання захворюваності коронавірусною інфекцією. У ВООЗ вважають, що повторного введення загальнонаціонального режиму самоізоляції, який призводить до повного паралічу економіки, можна уникнути.

Нагадаємо, фармацевтична компанія з польського Любліна оголосила про створення перших у світі ліків від коронавірусу COVID-19. Препарат створено на основі плазми пацієнтів, які одужали.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що вакцина від COVID-19 з'явиться найближчим часом. За його словами, це займе від 4 до 8 тижнів.

ВООЗ не виключає, що жертвами COVID-19 стануть 2 млн осіб.