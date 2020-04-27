ВООЗ: пандемія коронавірусу ще далека від завершення

Пандемія коронавірусу COVID-19 на сьогодні далека від завершення. Про це на брифінгу заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус, передає Twitter ВООЗ.

Зокрема, він звернув увагу на те, що в європейських країнах слабшають обмеження у зв'язку зі зниженням кількості нових випадків COVID-19.

"Ми як і раніше закликаємо країни знаходити, ізолювати, тестувати і обробляти всі випадки і відстежувати кожен контакт, щоб забезпечити продовження цих тенденцій зниження... Пандемія ще далека від завершення. ВООЗ як і раніше стурбована зростаючими тенденціями в Африці, Східній Європі, Латинській Америці і деяких азіатських країнах", - зазначив Гебреісус.

За його словами, дані про виявлені випадки і смертність в цих регіонах занижені через низький потенціал тестування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білорусь випередила Україну за кількістю випадків зараження COVID-19. У той же час в Україні зафіксовано майже в три рази більше летальних випадків.

Також раніше стало відомо, що ВООЗ не зафіксувала жодного випадку передачі коронавірусу від тварини до людини.