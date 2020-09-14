ВООЗ очікує зростання смертності від коронавірусу в Європі до кінця осені

Всесвітня організація охорони здоров'я очікує збільшення кількості летальних випадків від коронавірусу в Європі. Значне зростання смертності очікується в жовтні-листопаді.

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге, передає AFP.

"Буде ще важче. У жовтні, листопаді ми побачимо зростання смертності", - зазначив Клюге.

Нагадаємо, вчора ВООЗ повідомила про новий антирекорд за кількістю нових випадків коронавіруск у світі. За добу захворіло майже 308 тисяч осіб. Всього у світі зафіксовано понад 28,5 млн випадків COVID-19. Померли від коронавіруск вже понад 917 тисяч чоловік.

До цього глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус закликав світове співтовариство готуватися до нової пандемії коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що Євросоюз схвалив виділення 6,2 млрд євро для усунення наслідків кризи COVID-19. З них більше мільярда євро будуть виділені на вакцину від COVID-19.

Відзначимо, в Україні за минулу добу підтвердили майже 2,5 тисячі нових випадків коронавірусу. Всього в країні захворіли 156 797 осіб, померли - 3211 пацієнтів.