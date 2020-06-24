ВООЗ очікує 10 млн заражених коронавірусом наступного тижня

На даний момент у світі зареєстровано 9,1 млн випадків коронавірусу. Від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 470 тисяч осіб.

Про це під час брифінгу повідомив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус.

За його словами, пандемія коронавірусу триває, і число нових хворих неухильно зростає.

"У перший місяць цього спалаху ВООЗ зареєструвала менше ніж 10 тисяч випадків. Минулого місяця було зареєстровано майже 4 мільйони випадків. Ми очікуємо досягнення в загальній складності 10 мільйонів випадків протягом наступного тижня", - заявив Гебреісус.

Голова ВООЗ назвав озвучені цифри "тверезим нагадуванням" продовження пандемії і боротьби з поширенням інфекції.

Нагадаємо, за останні два тижні Україна кілька разів встановлювала антирекорди за кількістю виявлених випадків коронавірусу, сьогодні був досягнутий черговий пік.

Раніше у ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусу продовжить набирати обертів, а викликані нею кризи будуть відчуватися десятиліттями.