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У ВООЗ оцінили вартість COVID-вакцинації дорослого населення планети

Новость на русском → Вівторок 04 травня 2021 03:06
У ВООЗ оцінили вартість COVID-вакцинації дорослого населення планети Фото: в деяких країнах вже вакцинували половину населення ( Немеш Янош / УНІАН)
Автор: Даша Харченко

У Всесвітній організації охорони здоров'я порахували, скільки коштує вакцинація дорослого населення планети. Так, буде потрібно в наступному році від 35 до 45 млрд доларів.

Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Гебрейесус.

Він зазначив, що ця сума буде потрібна організації вже на додаток до необхідних 19 млрд на фінансування міжнародної програми ACT Accelerator.

"За нашими оцінками, в наступному році нам буде потрібно ще 35-45 мільярдів доларів США для вакцинації більшості дорослих у всьому світі", - сказав Гебрейесус.

Він зазначив, що проблеми фінансування глобальних програм вакцинації та боротьби з пандемією COVID-19 можуть бути вирішені тільки лідерами країн G7, які в силах виділити значну частину необхідної суми.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі повністю вакцинували від коронавірусу (ввели дві дози) вже 75% дорослого населення (люди старше 16 років). Всього в країні дві дози вакцини отримали 5 мільйонів 94 тисяч 785 осіб.

Також повний курс щеплень від коронавірусу в США вже пройшли понад 100 мільйонів дорослих американців. Це 38% дорослого населення країни.

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