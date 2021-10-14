У ВООЗ відзначили зростання смертності від туберкульозу через пандемію коронавірусу

"Пандемія COVID - 19 звернула назад багаторічний глобальний прогрес у боротьбі з туберкульозом, і вперше за більш ніж десятиліття смертність від туберкульозу зросла", - йдеться в релізі з посиланням на доповідь ВООЗ про туберкульоз за 2021 рік.

Відзначається, що у 2020 році від туберкульозу померло більше людей, в порівнянні з 2019-м, а загальні витрати на основні протитуберкульозні заходи знизилися. Як наголошується в доповіді, минулого року від інфекції померли близько 1,5 мільйона осіб.

"Збільшення числа смертей від туберкульозу відбулося в основному в 30 країнах з найвищим тягарем захворювання", - зазначили у ВООЗ.

В організації спрогнозували, що число людей, хворих на туберкульоз і вмираючих від цього захворювання, може бути набагато вище у 2021 і 2022 роках. За оцінками ВООЗ, близько 4,1 мільйона людей в цей час страждають цією інфекцією. "Ця цифра зросла з 2,9 мільйона у 2019 році", - йдеться в релізі.

У ВООЗ також повідомили про скорочення світових витрат на послуги з діагностики, лікування та профілактики туберкульозу з 5,8 до 5,3 мільярда доларів.