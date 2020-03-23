ВООЗ оприлюднила останні дані про ситуацію з коронавірусом у світі

Всесвітня організація охорони здоров'я оприлюднила дані про ситуації з коронавірусом COVID-19 у світі на 22 березня. Про це йдеться на сайті ВООЗ.

Наголошується, що всього в світі підтверджено 294 тисячі 110 випадків у 186 країнах і територіях. Померли вже 12 944 осіб.

"Найбільші втрати в Італії, де померло 4 827 хворих", - повідомляє ВООЗ.

За кількістю заражених, на третьому місці в світі Іспанія - 24 тис. 926 осіб. На четвертому - Іран (21 638 тис. осіб).

Нагадаємо, Сирія вперше заявила про виявлення випадку зараження коронавірусом. Додамо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель в неділю, 22 березня, пішла на карантин після контакту з хворим коронавірусом. Так, у лікаря, який нещодавно робив щеплення Меркель, діагностували зараження коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що віце-президент США Майк Пенс пройшов тест на коронавірус. Напередодні на наявність коронавірусу перевірялись його дружина Карен.