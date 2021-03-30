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ВООЗ опублікувала доповідь про COVID: версія про витік з лабораторії малоймовірна

Автор: РБК-Україна

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) опублікувала повний звіт про походження коронавірусу, який викликає хворобу COVID-19. Доповідь підготовлено за підсумками роботи місії в Китаї.

Доповідь опубліковано на сайті ВООЗ.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейсус у зверненні до держав-учасниць заявив, що звіт істотно просуває розуміння про природу коронавірусу.

"Що стосується ВООЗ, усі гіпотези залишаються в силі. Цей звіт - дуже важливий початок, але ще не кінець. Ми ще не знайшли джерело вірусу, і ми повинні продовжувати стежити за наукою", - зазначив він.

Він також додав, що на пошук джерела треба додатковий час.

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