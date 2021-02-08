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ВООЗ спростувала чутки про безпліддя після COVID-вакцинації

Автор: Андрій Козловський

Директор департаменту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Кейт О'Браєн спростувала чутки про зв'язок між вакцинацією від коронавірусної інфекції і безпліддям. Вона назвала їх безпідставними.

Про це йдеться у повідомленні ВООЗ.

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"Вакцини, якими ми щеплюємо, не можуть викликати безпліддя. Це чутки, що циркулюють навколо багатьох різних вакцин, і ці чутки не відповідають дійсності", - сказала Кейт О'Браєн.

Вона також додала, що не існує жодної вакцини, що викликає безпліддя. Крім того, вона спростувала припущення про те, що COVID- препарати здатні призводити до зміни ДНК у людини, а хімічні речовини, що містяться в них - завдавати шкоди здоров'ю.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) спростувало зв'язок між летальними випадками серед щеплених пацієнтів і вакциною компаній Pfizer/BioNTech.

Також РБК-Україна писало, що з початку вакцинації від COVID в Нідерландах вже близько сотні осіб поскаржилися на побічні ефекти, в тому числі на важку алергію. У всіх випадках люди скаржилися на вакцину Pfizer/BioNTech.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю розповіло про найпоширеніші побічні ефекти від COVID-вакцини Pfizer.

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