ВООЗ спростувала чутки про безпліддя після COVID-вакцинації

Директор департаменту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Кейт О'Браєн спростувала чутки про зв'язок між вакцинацією від коронавірусної інфекції і безпліддям. Вона назвала їх безпідставними.

"Вакцини, якими ми щеплюємо, не можуть викликати безпліддя. Це чутки, що циркулюють навколо багатьох різних вакцин, і ці чутки не відповідають дійсності", - сказала Кейт О'Браєн.

Вона також додала, що не існує жодної вакцини, що викликає безпліддя. Крім того, вона спростувала припущення про те, що COVID- препарати здатні призводити до зміни ДНК у людини, а хімічні речовини, що містяться в них - завдавати шкоди здоров'ю.