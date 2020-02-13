ВООЗ спростувала різке зростання захворювань коронавірусом за межами Китаю

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що на даний момент за межами Китаю не зафіксований різкий зростання захворювань новим коронавірусом. Про це заявив директор ВООЗ з надзвичайних заходів Майк Райан, передає Reuters.

Як зазначили у ВООЗ, різке збільшення захворювань новим вірусом за межами Китаю зафіксований на круїзному лайнері біля берегів Японії.

"Поза випадків на круїзному судні Diamond Princess ми не бачимо різке збільшення випадків за межами Китаю", - зазначив Райан.

Також у ВООЗ наголосили, що на вихідних в Китай повинні прибути інші члени спеціальної групи для дослідження епіцентру спалаху коронавіруса.

Нагадаємо, у Китаї зафіксовано рекордна кількість смертей за добу від коронавіруса. За минулу добу загинули 254 людини, ще були зафіксовані 15152 нових випадки захворювання. Це пов'язано з початком використання нового способу визначення коронавіруса, який дозволяє прискорити отримання результатів.

Також РБК-Україна писало, що зараження новим коронавірусом підтвердили у ще 44 пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess в Японії. До це на борту лайнера знаходилися 174 інфікованих пасажира.

Окрім цього, міністр охорони здоров'я Німеччини Йенс Шпан заявив, що спалах коронавіруса COVID-19 в Китаї може спричинити за собою дефіцит лікарських засобів в Європейському союзі. За його словами, велика частина інгредієнтів для ліків поставляється з Китаю.