ВООЗ про закінчення пандемії COVID: "все більше віддаляємося від завершення"

"Ми знаходимося в дуже небезпечній ситуації. Ситуація стає все більш і більш складною, і ми все більше віддаляємося від завершення цієї пандемії, ніж могло б бути на даний час", - зазначила експерт.

За її словами, віддалення викликано такими факторами, як поява нових варіантів вірусу, змішання соціальних груп, недотримання заходів профілактики і недолік вакцин.

Вона також підкреслила, що за останній тиждень число нових випадків захворювання коронавірусом у світі збільшилося на 11,5%, а кількість летальних випадків зросла на 1%.

Керкхове додала, що число нових заражень в Європі минулого тижня зросло на 21%, а в західній частині Тихого океану - на 30%.