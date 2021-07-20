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ВООЗ про закінчення пандемії COVID: "все більше віддаляємося від завершення"

Автор: Марія Кучерявець

Експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія Ван Керкхове заявила, що світ все більше віддаляється від завершення пандемії коронавірусу. Це спричинено, зокрема, появою нових штамів COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

"Ми знаходимося в дуже небезпечній ситуації. Ситуація стає все більш і більш складною, і ми все більше віддаляємося від завершення цієї пандемії, ніж могло б бути на даний час", - зазначила експерт.

За її словами, віддалення викликано такими факторами, як поява нових варіантів вірусу, змішання соціальних груп, недотримання заходів профілактики і недолік вакцин.

Вона також підкреслила, що за останній тиждень число нових випадків захворювання коронавірусом у світі збільшилося на 11,5%, а кількість летальних випадків зросла на 1%.

Керкхове додала, що число нових заражень в Європі минулого тижня зросло на 21%, а в західній частині Тихого океану - на 30%.

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ВООЗпандемияКоронавірус