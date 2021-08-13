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ВООЗ не схвалює примусову вакцинацію, але закликає робити щеплення

Автор: Дмитро Левицький

Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я Фаделя Хаїб заявила, що ВООЗ не схвалює примусову вакцинацію від коронавірусу. Однак організація вважає, що вакцинуватися потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на swissinfo.

Представник ВООЗ закликала уряди країн донести людям важливість вакцинації від коронавірусу, а не примушувати населення робити щеплення.

"В цілому ВООЗ не схвалює якої-небудь примусової вакцинації, але потрібно пояснити людям, як діють вакцини, і наскільки вони важливі", - сказала вона.

Хаїб зазначила, що вакцини від коронавірусу є лише одним із засобів боротьби з COVID-19, які є в наявності.

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ВООЗКоронавірусВакцинаціяВакцина від коронавірусу