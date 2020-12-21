ВООЗ може схвалити вакцину від коронавірусу Pfizer/BioNTech до кінця року

Фото: вакцина від коронавірусу (РБК-Україна)

Всесвітня організація охорони здоров'я може до кінця року схвалити вакцину від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech. Використання вакцини хочуть схвалити в надзвичайних ситуаціях.

Про це на брифінгу заявила заступник генерального директора ВООЗ Маріангела Сімао, передає Reuters.

У ВООЗ очікують, що поставки цієї вакцини в рамках програми COVAX можуть початися до кінця січня або на початку лютого.

"Вакцина може бути внесена в список для можливого використання в надзвичайних ситуаціях вже в цьому місяці", - відзначили в ВООЗ.

Нагадаємо, сьогодні Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило використання вакцини від коронавірусу компаній Pfizer і BioNTech. Це перша вакцина від COVID-19, яку рекомендували в ЄС.

Як заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, всі країни ЄС отримають одночасно і матимуть однаковий доступ до вакцини Pfizer і BioNTech.

Також повідомлялося, що одна доза вакцини Pfizer і BioNTech коштуватиме 15,5 євро.

Відзначимо, згідно з результатами дослідження, вакцина Pfizer і BioNTech показала ефективність в 95% випадків.