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ВООЗ: жодної смерті від вакцини від коронавірусу не виявлено

Автор: РБК-Україна

На сьогодні в світі не виявлено жодної смерті від вакцини від коронавірусу. Вакцинація препаратом компанії AstraZeneca має продовжуватися.

Про це йдеться в заяві Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), яка коментує припинення вакцинації препаратом від AstraZeneca в деяких європейських країнах.

Зокрема, ВООЗ відомо, що в якості запобіжного заходу деякі країни призупинили застосування вакцини AstraZeneca, поки розслідуються випадки утворення тромбів.

При цьому наголошується, що переваги вакцини як і раніше переважують її ризики, і її слід продовжувати вводити. В організації вивчають поточні звіти про вакцину AstraZeneca, і як тільки будуть конкретні результати, їх доведуть до громадськості.

"Вакцинація від COVID-19 не знизить смертність від інших хвороб. Смертність з інших причин продовжиться, у тому числі після вакцинації, але без причинно-наслідкового зв'язку. Станом на 9 березня було введено понад 268 млн доз вакцини проти COVID-19. На сьогодні не виявлено випадків смерті від вакцини", - додали у ВООЗ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Данія призупинила вакцинацію від COVID препаратом AstraZeneca після того, як у щепленого утворилися тромби. До цього зафіксували летальний випадок в Австрії, і низка європейських країн у результаті тимчасово перестала застосовувати цю вакцину.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) вже виступило із заявою про те, що вакцина AstraZeneca не підвищує ризик виникнення тромбів.

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Новини України ВООЗВакцинаКоронавірус
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