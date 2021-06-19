ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ВООЗ оголосила про ліквідацію спалаху лихоманки Ебола в Гвінеї

Новость на русском →
Субота 19 червня 2021 20:14
ВООЗ оголосила про ліквідацію спалаху лихоманки Ебола в Гвінеї Фото: боротьба з Еболою в Гвінеї (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила про завершення в Гвінеї спалаху лихоманки Ебола. Без нових підтверджених або ймовірних випадків захворювання пройшло 42 дні.

Про це йдеться в заяві ВООЗ.

"Спалах лихоманки Ебола, що виникла в Гвінеї в середині лютого, сьогодні визнана завершеною", - йдеться в заяві.

ВООЗ і представники системи охорони здоров'я Гвінеї заявили, що наука, отримана при попередніх спалахах захворювання, допомогла швидше зупинити поширення вірусу.

Уряд Гвінеї 14 лютого 2021 року оголосив про спалах хвороби Ебола на південному сході Гвінеї, недалеко від кордонів Ліберії і Кот-д'Івуару. Після цього в країні почалася масова вакцинація населення.

Всього влада зафіксувала 16 підтверджених випадків захворювання і сім передбачуваних - 12 хворих померли.

Ебола - вірусне захворювання, яке дуже швидко поширюється і характеризується важким перебігом, інтоксикацією і високою смертністю. Під час минулих епідемій летальність склала близько 50%.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВООЗ Эбола болезнь
NEWS
Росія протидіє Кримській платформі, але не зможе нас зупинити, - Кулеба
Росія протидіє Кримській платформі, але не зможе нас зупинити, - Кулеба
DAILY
МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами