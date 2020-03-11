ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу у світі

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила пандемію коронавирусу у світі. Про це повідомив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Гебреісус, ВООЗ стурбована поширенням коронавірусу у світі.

"ВООЗ цілодобово оцінює цю спалах, і ми глибоко стурбовані як тривожними рівнями поширення і серйозності, так і тривожними рівнями бездіяльності. Тому ми зробили оцінку, що COVID19 можна схарактеризувати як пандемію", - заявив глава ВООЗ.

Зазначимо, пандемія - це сильна епідемія, що характеризується поширенням інфекційного захворювання на всій території країни та суміжних держав, а іноді й багатьох країн світу.

Останній раз ВООЗ оголошувала пандемію у 2009 році під час розповсюдження "свинячого грипу" N1H1.

Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, Кабінет міністрів ввів карантин в Україні через поширення коронавірусу у світі. Зокрема, з 12 березня по 3 квітня в усіх областях заборонені масові зібрання понад 200 осіб, будуть закриті навчальні заклади, а також закрито авіасполучення з деякими країнами.

Раніше у ВООЗ повідомляли, що для повного одужання пацієнта, хворого коронавірусом, необхідно до шести тижнів. При цьому поки що не існує ліків для лікування COVID19.