ВООЗ оновить правила тестування на коронавірус, - Ляшко

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Міністерство охорони здоров'я України обговорило з представниками Всесвітньої організації охорони здоров'я оновлення правил тестування на коронавірус. ВООЗ обіцяє оновити правила наступного тижня.

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він зазначив, що в протокол щодо тестування на коронавірусну хворобу введуть швидкі тести на антиген.

"Раніше використовувались швидкі тести на наявність антитіл. Сьогодні в США вже зареєстровано чотири виробники швидких тестів на антиген", - зазначив він.

Крім того, в США випустили свої рекомендації щодо стратегії тестування швидкими тестами на антиген. Ляшко говорить, що ВОЗ також оновляє протокол щодо тестування.

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