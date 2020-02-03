ВООЗ оприлюднила остані дані про ситуацію з коронавірусом

За офіційними даними Всесвітньої організації охорони здоров'я станом на 3 лютого коронавірусом нового типу, осередок якого виник у Китаї, захворіло 17 тисяч 391 осіб. Про це повідомляє прес-служба ООН.

Зокрема, найбільше заражених коронавірусом налічується в Китаї - 17 тисяч 238 людей. При цьому 361 хворий помер.

"За межами Китаю - 153 випадки зараження в 23 країнах. Один хворий помер", - зазначено в повідомленні.

Щоб уберегтися від коронавірусу, ВООЗ рекомендує частіше мити руки з рідким милом і водою, використовувати антисептичні засоби на основі спирту.

Також при чханні та кашлі рекомендується прикривати рот паперовою серветкою або зігнутим ліктем. Крім того, ВООЗ радить уникати контактів з людьми, у яких спостерігаються симптоми грипу або гострих респіраторних інфекцій.

Вживаючи в їжу яйця і м'ясо, їх потрібно піддати ретельній термічній обробці. Контактів з тваринами і птахами в дикій природі і на фермах також рекомендується уникати.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що представники Всесвітньої організації охорони здоров'я готуються відправиться в Китай на цьому тижні для розслідування спалаху коронавірусу.