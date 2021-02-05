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У ВООЗ занепокоєні ефективністю вакцин проти нових штамів COVID

П'ятниця 05 лютого 2021 08:49
У ВООЗ занепокоєні ефективністю вакцин проти нових штамів COVID
Фото: Ханс Клюге (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована ефективністю вакцин проти нових штамів коронавірусу. При цьому ВООЗ не виключають появу інших, більш проблемних мутацій вірусу.

Про це заявив глава Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге, передає France 24".

Відповідаючи на питання про ефективність вакцин проти нових штамів COVID Клюге заявив, що "це велике питання, яке викликає занепокоєння".

При цьому він закликав Європу об'єднатися, щоб прискорити процес вакцинації.

"Нам необхідно об'єднатися, щоб прискорити процес. Фармацевтичні компанії, які зазвичай конкурують, повинні спільно різко збільшити виробничі потужності. Це те, що нам зараз потрібно", - заявив Клюге.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в світі циркулює близько 4 тисяч варіантів COVID-19. З-за цього всі виробники COVID-вакцин намагаються зробити більш ефективним свій препарат.

Також повідомлялося, що нова мутація коронавірусу E484K знижує ефективність вакцин BioNTech/Pfizer в 10 разів. При цьому дану вакцину вже прийняли близько 10 млн осіб.

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