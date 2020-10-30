У ВООЗ занепокоєні довгостроковими наслідками COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована тим, що у перехворілих коронавірусом людей залишаються в середньо - і довгостроковій перспективі хворобливі наслідки, які зачіпають важливі системи організму. До того ж одужання після COVID-19 може бути повільним, займаючи тижні і місяці.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус під час брифінгу.

"Реальне занепокоєння викликає той факт, що існує широкий спектр симптомів, які змінюються з часом і часто посилюються і можуть зачепити будь-яку систему організму", - сказав він.

Мова йде про такі наслідки, як втомлюваність, кашель, утруднення в диханні, запалення і поразки основних органів, включаючи легені і серце.

За словами голови ВООЗ, наслідки виявляються як у тих, хто лікувався у лікарні, так і у тих, що лікувалися вдома, у молодих і літніх, у жінок і чоловіків. При цьому "точне число людей, що мають довгострокові наслідки, поки чітко не визначено".

Організація має намір провести додаткові дослідження, щоб розробити "найкращі стандарти лікування, націлені на прискорення одужання пацієнтів і запобігання ускладнень".

Нагадаємо, ВООЗ прогнозують, що найближчі кілька місяців будуть надзвичайно важкими в тому, що стосується пандемії коронавірусу.

Крім того, в Європі за останній тиждень зріс добовий показник нових випадків зараження коронавірусом і летальних випадків серед інфікованих.