ВООЗ стурбована спалахом коронавірусу ще в одній провінції Китаю

Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована зростанням кількості інфікованих коронавірусом COVID-19 в китайській провінції Шаньдун. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ВООЗ у Twitter.

Раніше китайська влада заявила про спалах захворювань у двох в'язницях в північній провінції Шаньдун.

"Хоча кількість випадків COVID-19 в провінції Хубей продовжує зменшуватися, ми стурбовані збільшенням числа випадків у провінції Шаньдун, і ми шукаємо додаткову інформацію про це", - заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

За його словами, загалом відомо про 75 тис. 567 випадків інфікування новим типом вірусу COVID-19, включаючи 2239 смертей.

Нагадаємо, станом на 21 лютого, за межами Китаю зареєстровано 1152 випадки інфікування коронавірусом COVID-19 у 26 країнах. Також на поточний момент відомо про 8 смертельних випадків від вірусу за межами Китаю.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у китайському Ухані кількість тих, хто вилікувався від нового типу коронавірусу за день, перевищила кількість інфікованих, що надійшли в медичні установи за добу.