ВООЗ стурбована темпами вакцинації проти COVID в Європі

У ВООЗ наголосили, що лише за минулий тиждень в Європі підтвердили 1,6 млн нових випадків і близько 24 тисяч смертей від COVID.

"Вакцини - це наш найкращий вихід з цієї пандемії. Вони не тільки працюють, але й дуже ефективно запобігають зараженню. Проте впровадження цих вакцин відбувається неприпустимо повільно", - повідомив директор європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге.

У зв'язку з низькими темпами вакцинації в Організації зазначили необхідність збереження попередніх заходів охорони здоров'я і соціального захисту.

"Дозвольте мені внести ясність: ми повинні прискорити цей процес, нарощуючи виробництво, знижуючи бар'єри для введення вакцин і використовуючи всі наявні у нас на складі флакони", - сказав Клюге.