ВООЗ потребує понад 600 млн доларів для боротьби з коронавірусом

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) потребує майже 700 мільйонів доларів для боротьби з новим видом коронавірусу, який поширюється світом після спалаху в Китаї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву організації.

Як заявив під час прес-конференції гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, для боротьби з коронавірусом організація потребує 675 мільйонів доларів.

"Ми започатковуємо стратегічний план готовності та реагування. Ми просимо 675 мільйонів доларів для фінансування цього плану на наступні три місяці. Це велика сума. Однак це значно менше, ніж та сума, з якою ми можемо зіткнутися, якщо не будемо інвестувати у превентивні заходи", - пояснив він.

За словами гендиректора ВООЗ, близько 60 млн доларів з загальної суми піде на діяльність самої організації, а решта коштів буде розподілена між країнами, які потребують фінансової допомоги в боротьбі з коронавірусом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 5 лютого кількість хворих на коронавірус 2019-nCov у Китаї становить 24 324 особи. За останню добу від небезпечного вірусу померли 65 людей. Загальна кількість загиблих становить вже 490. У лікарнях з підозрою на коронавірус перебуває 185 тисяч осіб.

Також РБК-Україна писало, що Британія досягла прориву в пошуку вакцини від нового виду коронавірусу. Британські вчені скоротили частину необхідного на створення вакцини часу з двох-трьох років до 14 днів.