ВООЗ: немає необхідності термінової масової вакцинації проти віспи мавп

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вважає, що нинішній спалах віспи мавп не зажадає термінової масової вакцинації населення у світі. Винятком є Африканський континент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми не знаходимося в ситуації, коли ми рухаємося в напрямку до масштабної вакцинації населення", заявили у ВООЗ. Запас вакцин і антивірусних препаратів, які можуть бути негайно використані для боротьби з даним захворюванням, обмежений. Там підкреслили, що"безпечна сексуальна поведінка, дотримання правил гігієни, часте миття рук допоможуть обмежити поширення вірусу".