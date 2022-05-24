RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ВООЗ: немає необхідності термінової масової вакцинації проти віспи мавп

Фото: немає необхідності термінової масової вакцинації проти віспи мавп (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вважає, що нинішній спалах віспи мавп не зажадає термінової масової вакцинації населення у світі. Винятком є Африканський континент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми не знаходимося в ситуації, коли ми рухаємося в напрямку до масштабної вакцинації населення", заявили у ВООЗ.

Запас вакцин і антивірусних препаратів, які можуть бути негайно використані для боротьби з даним захворюванням, обмежений. Там підкреслили, що"безпечна сексуальна поведінка, дотримання правил гігієни, часте миття рук допоможуть обмежити поширення вірусу".

Раніше Бельгія стала першою в світі країною, де ввели тритижневий карантин для хворих мавпячою віспою. Будь-який житель Бельгії, у якого буде виявлено вірус, повинен буде провести 21 день в ізоляції. На даний момент в країні зафіксовано три випадки зараження мавпячою віспою

В світі виявили 80 підтверджених випадків зараження віспою мавп в 11 країнах. Ще 50 знаходяться на стадії вивчення.

Спалах віспи мавп охоплює все більше країн в Європі. Міністерство охорони здоров'я України назвало основні симптоми захворювання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віспа мавп