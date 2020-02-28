ВООЗ назвала кількість інфікованих коронавірусом за межами Китаю

За межами Китаю кількість офіційно підтверджених випадків коронавірусу виросло до 4351, померли 67 людей. Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначили у ВООЗ, за останню добу про перші випадки зараження повідомили в п'яти країнах - Данія, Естонія, Литва, Нідерланди і Нігерія. При цьому всі випадки захворювання пов'язані з відвідуванням Італії.

Крім цього, за останню добу в Китаї зафіксований найнижчий показник захворювань за місяць - 329 випадку інфікування коронавірусом.

"За межами прапора Китаю в даний час 4351 людина зареєстрований в 49 країнах і 67 осіб померли", - повідомив глава ВООЗ.

Раніше РБК-Україна писало, що ВООЗ підвищила оцінку ризику коронавірусу на глобальному рівні до "дуже високого". При цьому глава ВООЗ зазначив, що незважаючи на епідемії коронавірусу в деяких країнах, походження більшості випадку захворювання можна простежити.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що перший випадок коронавірусу зареєстрований в Ісландії. Таким чином, кількість країн, де був зафіксований новий вірус, досягло 50.