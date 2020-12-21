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У ВООЗ назвали ймовірну причину появи нового штаму коронавірусу

Лондон, Понеділок 21 грудня 2020 00:40
У ВООЗ назвали ймовірну причину появи нового штаму коронавірусу
Фото: коронавірус (УНІАН)
Автор: Артур Родивилов

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) розкрила причину появи більш небезпечної мутації коронавірусу в Великобританії. Організація закликає не панікувати.

Про це в ефірі BFM TV заявила директор департаменту пандемій та епідемій ВООЗ Сільві Бріан.

За її словами, вірогідність модифікації вірусу збільшується зі зростанням випадків його передачі. Крім того, оскільки коронавірус має тваринне походження, в ході мутацій він поступово пристосовується до організму людини, зазначила експерт.

"Тому при кожних виявлених мутаціях слід визначати, які саме нові характеристики він набуває, відбуваються великі зміни, або ж це просто звичайна еволюція", - пояснила директор департаменту ВООЗ.

Зараз ВООЗ не відзначає вплив нової мутації SARS-CoV-2 на летальність. Також в організації сумніваються, що новий штам вплине на ефективність вакцин.

Бріан назвала правильними заходи, що введені у Великобританії. Вона висловила надію, що обмеження дозволять сповільнити поширення нової мутації до початку масової вакцинації. Проте, ситуація залишається невизначеною, і не виключено, що країнам доведеться прийняти додаткові заходи обережності.

Нагадаємо, з 20 грудня у Лондоні та у двох графствах на південному сході Англії - Ессексі і Кенті діє четвертий рівень карантину.

Обмеження, введені в регіонах Британії, пов'язані зі збільшенням захворюваності COVID-19, а також новим різновидом коронавірусу, який поширюється швидше.

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