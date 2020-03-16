ВООЗ назвала умови подолання пандемії короновірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) стверджує, що активне тестування, відстеження контактів, карантин і соціальна дистанція допоможе країнам подолати новий тип коронавірусу COVID-19. Про це повідомив генеральний директор Тедрос Аданом Гебреисус під час брифінгу організації, передає РБК-Україна.

За його словами, п

лади Швейцарії та Фінляндії ввели режим надзвичайного стану через пандемію коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні Європейський союз у зв'язку з пандемією коронавіруса на 30 днів закрив кордони для "несуттєвих" поїздок. Детальніше про те, що відбувається в Україні та інших країнах 16 березня - у матеріалі РБК-Україна.