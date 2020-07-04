У ВООЗ назвали спекуляцією розмови про другу хвилю COVID-19

Друга хвиля пандемії коронавірусу COVID-19 може не настати. А нове зростання кількості заражених, яка фіксується в різних країнах, слід розглядати не як другу хвилю, а як другий пік.

Про це заявив директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майкл Райан, передає ТАСС.

За його словами, новий пік пов'язаний з тим, що раніше вірус був подоланий не до кінця.

Припущення про нову хвилю COVID-19 чиновник ВООЗ назвав спекуляціями.

"Упевненості в тому, що прийде друга хвиля, немає. З самого початку цієї хвороби було багато спекуляцій про те, що буде, коли зміниться сезон ... Завжди важко прогнозувати, що станеться з новим вірусом", - заявив Райан.

Він закликав усі сили кинути на боротьбу з вірусом зараз, що, "можливо, дозволить уникнути найгіршого під час другої хвилі".

"Якщо доведеться боротися з другою хвилею, то ми будемо це робити", - сказав Райан.

Нагадаємо, в ВООЗ повідомили, що в світі щодня фіксують понад 160 тисяч нових випадків COVID-19.

Також у ВООЗ заявили, що глобальна пандемія коронавірусу починає прискорюватися, попри те, що деяким країнам вдалося досягти прогресу у стримуванні хвороби.