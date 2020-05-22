У ВООЗ назвали новий епіцентр пандемії коронавірусу

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що Південна Америка стала новим епіцентром пандемії COVID-19. При цьому від вірусу найбільше постраждала Бразилія.

Про це заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан, передає Estadao.

За його словами, Бразилія наближається до 300 тисячам заражень, більшість з яких припадає на Сан Пауло.

"Південна Америка стала новим епіцентром захворювання. Ми бачимо, що кількість заражень зростає в багатьох південноамериканських країнах. Звичайно, занепокоєння викликає ситуація у багатьох з них, але, безумовно, на даний момент найбільш постраждалою є Бразилія", - заявив Райан.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що наступної зими в Європі можлива друга смертоносна хвиля пандемії. При цьому зазначалося, що пік співпаде з іншими сезонними захворюваннями.

Крім того, глава Європейського центру запобігання і контролю захворювань Андреа Аммон заявила, що перспектива другої хвилі коронавіруса в Європі вже не є далекою теорією. Вона також зазначила, що до 90% населення залишається вразливим перед вірусом.