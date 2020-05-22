ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У ВООЗ назвали новий епіцентр пандемії коронавірусу

Новини » Коронавірус     22.05.2020 - 20:24
У ВООЗ назвали новий епіцентр пандемії коронавірусу
Фото: людина в масці (РБК-Україна)

Південна Америка стала новим епіцентром пандемії

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що Південна Америка стала новим епіцентром пандемії COVID-19. При цьому від вірусу найбільше постраждала Бразилія.

Про це заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан, передає Estadao.

За його словами, Бразилія наближається до 300 тисячам заражень, більшість з яких припадає на Сан Пауло.

"Південна Америка стала новим епіцентром захворювання. Ми бачимо, що кількість заражень зростає в багатьох південноамериканських країнах. Звичайно, занепокоєння викликає ситуація у багатьох з них, але, безумовно, на даний момент найбільш постраждалою є Бразилія", - заявив Райан.

Нагадаємо, раніше у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що наступної зими в Європі можлива друга смертоносна хвиля пандемії. При цьому зазначалося, що пік співпаде з іншими сезонними захворюваннями.

Крім того, глава Європейського центру запобігання і контролю захворювань Андреа Аммон заявила, що перспектива другої хвилі коронавіруса в Європі вже не є далекою теорією. Вона також зазначила, що до 90% населення залишається вразливим перед вірусом.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України ВООЗКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся