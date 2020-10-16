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У ВООЗ назвали ефективні ліки від коронавірусу

Автор: РБК-Україна

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що на сьогодні є тільки одні ліки, яке є ефективним проти захворювання COVID-19 у важкій формі. В цей час це Дексаметазон.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"На цей час кортикостероїд дексаметазон як і раніше є єдиним терапевтичним засобом, що показало ефективність проти COVID-19 для пацієнтів з хворобою у важкій формі", - сказав він.

Нагадаємо, наступного тижня обласні центри України отримають препарат для лікування COVID-19.

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Додамо, що в Міністерстві охорони здоров'я назвали попередню вартість вакцини від COVID-19. Вартість складе близько 40 доларів, проте точна ціна на вакцину ще не сформульована.

Раніше в МОЗ назвали основні шляхи отримання вакцини від COVID-19 Україною. Вакцину від коронавірусу зможуть отримати 8 мільйонів українців.

Крім того, Максим Степанов розповів, кому будуть робити щеплення від коронавірусу в Україні.

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