ВООЗ назвала країну, яка перешкоджає вивченню Походження COVID-19

Останнє розслідування походження COVID-19, проведене ВООЗ, не дало очікуваних результатів в основному тому, що вченим недоступні дані з Китаю. Засекреченість інформації від уряду країни стала сильним ударом по їх багаторічним зусиллям з визначення причин пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У звіті групи експертів ВООЗ говориться, що всі наявні дані показують, що COVID-19 походить від тварин, ймовірно, від кажанів і походить ймовірно з Китаю. Відсутність даних з Китаю позбавило вчених можливості точно визначити, як вірус вперше передався людям.

ВООЗ заявляє, що звіт також присвячений розробці методів дослідження походження інших спалахів. Повідомляється, що генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейсус двічі звертався до уряду Китаю за додатковою інформацією, але отримував формальні і неповні відповіді.