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ВООЗ назвала необхідну кількість доз для вакцинації 70% населення світу

Автор: Артур Родивилов

Щоб прищепити 70% населення Землі, буде потрібно 11 млрд доз вакцини, повідомив Тедрос Гебрейесус. За його словами, диспропорція в розподілі вакцин від коронавірусу призвела до глобальної катастрофи, але ще є шанс все виправити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави ВООЗ під час прес-конференції.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) запускає нову стратегію щодо вакцинації більшої частини всього населення Землі проти COVID-19 і боротьби з нерівністю в розподілі вакцин.

Стратегія розрахована до середини 2022 року. За планом, до кінця 2021 року має бути вакциновано 40% населення планети, до закінчення програми - 70%. Досягнення кінцевої мети вимагає 11 млрд доз вакцин, уточнив Гебреєсус.

На його думку, з урахуванням поточних темпів виробництва препаратів, що дають імунітет проти коронавірусу, ця мета цілком досяжна.

Глава ВООЗ зазначив, що до кінця вересня в усьому світі були введені трохи понад 6 млрд доз. Зараз глобальне виробництво вакцин від COVID-19 становить майже 1,5 млрд доз на місяць, цього достатньо для вакцинації 70% населення за умови справедливого розподілу препаратів.

Нагадаємо, що у ВООЗ розкритикували багаті країни за накопичення вакцин від коронавірусу. Там вважають, що нездатність ділитися ресурсами продовжує пандемію.

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ВООЗ