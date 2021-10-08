ВООЗ назвала необхідну кількість доз для вакцинації 70% населення світу

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) запускає нову стратегію щодо вакцинації більшої частини всього населення Землі проти COVID-19 і боротьби з нерівністю в розподілі вакцин.

Стратегія розрахована до середини 2022 року. За планом, до кінця 2021 року має бути вакциновано 40% населення планети, до закінчення програми - 70%. Досягнення кінцевої мети вимагає 11 млрд доз вакцин, уточнив Гебреєсус.

На його думку, з урахуванням поточних темпів виробництва препаратів, що дають імунітет проти коронавірусу, ця мета цілком досяжна.

Глава ВООЗ зазначив, що до кінця вересня в усьому світі були введені трохи понад 6 млрд доз. Зараз глобальне виробництво вакцин від COVID-19 становить майже 1,5 млрд доз на місяць, цього достатньо для вакцинації 70% населення за умови справедливого розподілу препаратів.