ВООЗ назвала лідерів і аутсайдерів по поширенню COVID-19 у світі

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що кількість щотижневих випадків коронавірусу у світі почала зменшуватися. Однак окремо в деяких країнах цей показник почав зростати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Globalnews.

За даними організації, з 13 по 19 вересня було виявлено понад 3,6 млн нових випадків зараження COVID-19, що майже на 400 тисяч менше, ніж тижнем раніше.

Так, найсуттєвіше кількість інфікувань впала в країнах Близького Сходу (на 22%) і в Південно-Східній Азії (на 16%).

Однак, найбільше заражень останнім часом фіксується в США, Індії, Великобританії, Туреччині та на Філіппінах.

У ВООЗ зазначають, що штам коронавірусу "Дельта" вже поширений 185 країнах.

Між тим, число щоденних смертей від COVID-19 у світі зменшилося з 62 до 60 тисяч.

Зокрема, у Південно-Східній Азії число летальних випадків впало на 30%, проте в західній частині Тихоокеанського регіону було зафіксовано зростання числа смертей на 7%.

В Організації додають, що за весь період пандемії в світі було виявлено близько 228 млн випадків коронавірусом і більш як 4,6 млн смертей від його наслідків.



