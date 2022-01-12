ВООЗ назвала групи ризику під час зараження штамом "Омікрон": про кого йдеться

Як пояснив директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Райан, для невакцинованих зараження новим штамом становить "велику" загрозу здоров'ю та життю.

За його словами, ті, хто отримав дозу вакцини, зазвичай переносять коронавірус у легкій формі.

"Люди повинні дійсно серйозно розглянути необхідність щеплення", - наголосив Райан.

Він підкреслив, що наслідки вірусних інфекцій часто залежать від вихідного стану здоров'я людини, у тому числі від того, наскільки сильна його імунна система. Наприклад, захворювання на діабет знижує здатність організму протистояти вірусу.

Своєю чергою голова технічної групи підрозділу надзвичайних захворювань Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія ван Керкхове підкреслила, що за даними ВООЗ, смертність при зараженні "Омікроном" збільшується з віком хворого.

"У нас також є дані з деяких країн, які показують, що люди з хоча б одним супутнім захворюванням наражаються на підвищений ризик госпіталізації та смерті", - розповіла Керкхове.

Разом з тим вона зазначила, що у порівняні зі штамом "Дельта", від "Омікрону" помирає менша частка людей і загалом ризик серйозного перебігу захворювання та госпіталізації нижчий та додала, що новий штам все ж не можна вважати "несерйозною загрозою".