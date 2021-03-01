ВООЗ має намір розробити рекомендації по сертифікатах COVID-вакцинації

Найближчим часом Всесвітня організація охорони здоров'я надасть свої рекомендації по сертифікатах про вакцинацію від коронавірусу для мандрівників. Спеціальна експертна група вже працює над проектом з електронними сертифікатами про вакцинації.

Про це заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан на брифінгу.

Він нагадав, що свого часу комітет з надзвичайних ситуацій ВООЗ виступив проти введення обов'язкової вимоги сертифікатів від мандрівників, оскільки тоді вакцинація не почалася в більшості країн.

"Проте охоплення вакцинацією стає усе більш широким, і питання обговорюється все активніше", - сказав він.

Райан відзначив, що ВООЗ представити свої рекомендації по різним механізмам, зокрема механізму блокчейн, через які можна буде здійснювати перевірку статусу вакцинації.