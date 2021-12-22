ru ua
Чт, 23 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У ВООЗ сподіваються побороти пандемію коронавірусу до кінця 2022 року

Новость на русском →
Середа 22 грудня 2021 18:19
У ВООЗ сподіваються побороти пандемію коронавірусу до кінця 2022 року Фото: Тедрос Аданом Гебреісус, глава ВООЗ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

За словами генерального директора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреісуса, 2022 рік може стати кінцем пандемії коронавірусу. Водночас це повинно стати новою ерою в історії людства.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови ВООЗ Тедроса Аданома Гебреісуса.

"2022 повинен стати кінцем пандемії коронавірусу. Але він також має стати початком чогось ще - нової ери солідарності", - заявив Гебреісус.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з розрахунками ВООЗ, в першому кварталі 2022 року у світі буде достатньо вакцин, аби щепити усіх дорослих.

Також сьогодні, як відзначає ВООЗ, людство має усі засоби, аби впоратися з поширенням коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВООЗ Коронавірус
NEWS
Ріст випадків. В Україні більше 7 тисяч нових заражень COVID та 275 смертей за добу
Ріст випадків. В Україні більше 7 тисяч нових заражень COVID та 275 смертей за добу
DAILY
Юрій Вітренко: Є ймовірність, що "Північний потік-2" не запуститься взагалі
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Юрій Вітренко: Є ймовірність, що "Північний потік-2" не запуститься взагалі