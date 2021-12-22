У ВООЗ сподіваються побороти пандемію коронавірусу до кінця 2022 року

За словами генерального директора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреісуса, 2022 рік може стати кінцем пандемії коронавірусу. Водночас це повинно стати новою ерою в історії людства.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови ВООЗ Тедроса Аданома Гебреісуса.

"2022 повинен стати кінцем пандемії коронавірусу. Але він також має стати початком чогось ще - нової ери солідарності", - заявив Гебреісус.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з розрахунками ВООЗ, в першому кварталі 2022 року у світі буде достатньо вакцин, аби щепити усіх дорослих.

Також сьогодні, як відзначає ВООЗ, людство має усі засоби, аби впоратися з поширенням коронавірусу.