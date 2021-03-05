ВООЗ критично ставиться до ідеї ЄС про введення COVID-паспортів

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) не підтримує наміри Єврокомісії з запровадження так званих паспортів вакцинації від коронавірусу. Директор регіонального євопейського бюро ВООЗ Ганс Клюге пояснює це недостатністю інформації про імунітет до COVID-19.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню Die Welt .

За словами Клюге, зараз у ВООЗ критично ставляться до намірів з запровадження паспортів вакцинації у світі. Однак, як зазначив представник ВООЗ, появи COVID-паспортів влітку "навряд чи вдасться уникнути".

"Ми розуміємо, що уряди стикаються з політичною реальністю. Однак ВООЗ цього не рекомендує (мова про введення COVID-паспортів - ред.)", - наголосив він.