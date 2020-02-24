ВООЗ: коронавірус потенційно може стати пандемією

Новий коронавірус, спалах якого зафіксовано в ряді країн світу, має потенціал пандемії. Про це на прес-конференції заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус, передає Twitter ВООЗ.

За словами Гебреісуса, на сьогодні в ситуації з коронавірусом немає неконтрольованого глобального поширення, а також великомасштабних важких захворювань або випадків смерті.

"Чи має цей вірус пандемічний потенціал? Абсолютно. Чи ми вже на етапі пандемії? За нашою оцінкою, ще ні", - додав він.

Він також додав, що зараз спостерігаються епідемії в різних частинах світу, які вимагають індивідуального реагування.

"Використання слова "пандемія" в даний час не відповідає дійсності, і, безумовно, може викликати страх. Ми повинні зосередитися на стримуванні, роблячи все можливе, щоб підготуватися до потенційної пандемії", - додав Гебреісус.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС не буде закривати кордон у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Італії.

Сьогодні перші випадки коронавірусу було зафіксовано у ряді країн, таких як Оман, Бахрейн, Кувейт, Афганістан та Ірак.