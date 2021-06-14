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ВООЗ вивчає проблеми з серцем у людей, яким зробили щеплення вакциною Pfizer

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Женева, Понеділок 14 червня 2021 20:16
ВООЗ вивчає проблеми з серцем у людей, яким зробили щеплення вакциною Pfizer Фото: ВООЗ вивчає дані про вплив вакцини Pfizer на серце (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вивчає випадки виникнення проблем з серцем у людей, яким зробили щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer.

Про це повідомляє видання The News 24.

"Досі відомості про випадки міокардиту (запалення серцевого м'яза - ред.) і перикадита (ураження серозної оболонки серця - ред.) надходили з США та Ізраїлю. Ми продовжуємо з'ясовувати чи пов'язано це з вакциною", - сказала заступник гендиректора ВООЗ Маріангела Сімау.

Іспанське агентство з ліків і товарів для здоров'я (AEMPS) вказало, що зараз неможливо встановити причинно-наслідковий зв'язок між появою міокардиту чи перикардиту і вакцинацією проти COVID-19.

Нагадаємо, напередодні в Японії заявили, що у семи осіб в країні виникло запалення серцевого м'яза після того, як вони отримали вакцину від коронавірусу Pfizer. У МЗС країни уточнили, що продовжать збір даних як всередині країни, так і за кордоном з приводу безпеки цього препарату.

Відзначимо, раніше що вакцини Pfizer і Moderna викликають проблеми з серцем у молодих чоловіків. про це йдеться у звіті центрів США з контролю і профілактики захворювань (CDC).

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