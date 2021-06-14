ВООЗ вивчає проблеми з серцем у людей, яким зробили щеплення вакциною Pfizer

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вивчає випадки виникнення проблем з серцем у людей, яким зробили щеплення від коронавірусу вакциною Pfizer.

"Досі відомості про випадки міокардиту (запалення серцевого м'яза - ред.) і перикадита (ураження серозної оболонки серця - ред.) надходили з США та Ізраїлю. Ми продовжуємо з'ясовувати чи пов'язано це з вакциною", - сказала заступник гендиректора ВООЗ Маріангела Сімау.

Іспанське агентство з ліків і товарів для здоров'я (AEMPS) вказало, що зараз неможливо встановити причинно-наслідковий зв'язок між появою міокардиту чи перикардиту і вакцинацією проти COVID-19.