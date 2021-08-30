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ВООЗ змінила думку щодо бустерної вакцинації: потрібна вразливим верствам

Автор: Марія Кучерявець

У ВООЗ заявили, що бустерні щеплення необхідно вводити для вакцинації від COVID-19 групи ризику. Хоча раніше в Організації вважали, що введення третьої дози є недоцільним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханса Клюге, що цитує Reuters.

"Бустерна (третя) доза вакцини - це не розкіш, яку відібрали у тих, хто все ще чекає першого щеплення. Це спосіб забезпечити безпеку для людей з найбільш вразливих груп", - сказав Клюге.

Однак він зазначив, що потрібно ставитися обережно до введення бустерного щеплення, оскільки "доказів про його безпечність ще зовсім мало".

Своєю чергою Клюге закликав країни, в яких достатньо препаратів для імунізації, поділитися вакцинами з іншими, особливу увагу він приділив країнам Східної Європи і Африки.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ заперечували доцільність введення бустерних доз для вакцинації від коронавірусу.

Крім того, генеральний директор ВООЗ розкритикував США за бустерні щеплення від COVID-19.

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ВООЗВакцина від коронавірусу