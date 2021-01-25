У ВООЗ не виключають, що COVID-19 стане системним захворюванням

Фото: Майкл Райан (скрін відео webtv.un.org)

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що коронавірус може перетворитися в ендемічне захворювання. За його словами, за всю історію людство змогло перемогти тільки віспу.

Про це заявив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан на брифінгу.

"Завжди є ризик того, що те чи інше захворювання стане ендемічним, системним. Ми спостерігали такі приклади. В історії людства ми змогли перемогти тільки віспу. Але ми поки так і не змогли ліквідувати, наприклад, поліомієліт та кір", - заявив він.

За словами Раяна, у коронавірусу є ряд характеристик, які говорять про те, що ліквідувати його буде дуже складно.

"Зокрема, коронавірус присутній практично у всіх країнах світу. Доступ до вакцини в цей час не є оптимальним, і така ситуація збережеться в найближчому майбутньому. Тому передача вірусу буде продовжуватися", - заявив він.

Нагадаємо, вакцина від коронавірусу розробки Pfizer і BioNTech ефективна проти британського штаму. Вона виробляє антитіла проти нього.

Крім того, Moderna заявила, що її вакцина від COVID-19 ефективна від нових штамів коронавірусу. Зокрема, від штамів, які виявили у Великобританії і Південній Африці.