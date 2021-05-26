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ВООЗ: "індійський" штам коронавірусу може поширитися 60 країнами

Автор: Артур Родивилов

Число країн і територій, в яких офіційно були виявлені так звані "Індійські" варіанти коронавірусу, досягло 53. За неофіційними даними, варіант коронавірусу B. 1.617 ще в семи країнах.

Про це йдеться в щотижневому звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Якщо дані підтвердяться, то число територій, в яких виявлені ці штами, досягне 60.

Серед країн, в яких протягом тижня були зареєстровані випадки зараження індійським варіантом коронавірусу, - Бразилія, Алжир, Кенія, Гана і Курачао.

Варіант коронавірусу B. 1.617 був вперше виявлений в Індії. Вчені вважають, що він заразніше інших і більш стійкий до антитіл. ВООЗ не називає цей варіант "індійським".

Нагадаємо, Міністерство зв'язку та інформаційних технологій Індії зажадало від соцмереж видалити будь-яку інформацію про Індійський штам коронавірусу, оскільки використання цього терміна безпідставне.

Раніше Індія пережила новий найбільш смертоносний день пандемії COVID-19. Зокрема, за добу там від хвороби померли 4 329 осіб. Загальне число хворих в Індії перевищило позначку у 25 мільйонів.

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