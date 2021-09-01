ВООЗ і Німеччина відкрили в Берліні центр збору даних про пандемії та епідемії

"Світ повинен мати можливість визначати нові явища з пандемічним потенціалом і відстежувати заходи з боротьби з хворобами в режимі реального часу, щоб забезпечити ефективне управління ризиками пандемії та епідемії", - наводиться в релізі Заява гендиректора ВООЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.

За його словами, центр стане ключем до зусиль країн у боротьбі зі спалахами небезпечних інфекційних захворювань. Крім того, дані Центру дозволять створювати системи, що допомагають ділитися експертним досвідом у всьому світі.

Берлінський центр, зазначив Гебрейесус, зосередить увагу на аналізі даних та оцінці ризиків, пов'язаних із захворюваннями, на ранніх стадіях, перш ніж вони поширяться і "призведуть до смертей і суспільних потрясінь".

ЦЕНТР у Берліні є частиною програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я. Він стане новим видом співпраці країн і партнерів у світі для боротьби з пандеміями та епідеміями. У його завдання входить підтримка роботи експертів, забезпечення країн інструментами, які дозволять ефективніше і швидше приймати рішення про те, як оцінювати сигнали про спалахи небезпечних захворювань.

Директором Берлінського центру призначений доктор Чикве Іхеквеазу. В цей час він очолює Нігерійський центр з контролю за захворюваннями.