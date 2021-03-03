ВООЗ все ще проти введення COVID-паспортів

Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Росії Меліта Вуйнович заявила, що ВООЗ все ще не рекомендує країнам вводити COVID-паспорти. Водночас організація готова надати консультації країнам щодо змісту таких документів.
Про це йшлося в ефірі російського каналу "Россия 24".
"ВООЗ висловилась, що на цей час не рекомендує такі паспорти (вакцинації від COVID - ред.)", - заявила Вуйнович.
Вона додала, що попри рекомендації ВООЗ, країни йдуть своїм шляхом, оскільки хочуть дозволити більшу мобільність свого населення.
"ВООЗ буде співпрацювати з усіма країнами, які зацікавлені, і в якийсь момент надасть свою рекомендацію про те, що такий паспорт повинен містити", - сказала представник організації.
Нагадаємо, в Європейському союзі мають намір ввести COVID-паспорт до кінця літа цього року. Таку пропозицію має винести на обговорення Єврокомісія.
Як писало РБК-Україна, не всі країни ЄС підтримують введення паспортів COVID-вакцинації. Зокрема, проти цієї ініціативи виступили в МЗС Бельгії.