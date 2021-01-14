У ВООЗ допустили, що другий рік пандемії коронавірусу може стати складнішим за перший

Другий рік пандемії коронавірусу може виявитися складнішим попереднього. Таку думку висловив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Раян.

Відповідну заяву публіковано в Twitter організації.

За його словами, відомості щодо захворюваності за останні два тижні говорять про те, що поширення інфекції знову досягло свого піку.

"Ми вступаємо в другий рік пандемії, і він може виявитися навіть важчим, враховуючи динаміку поширення коронавірусу", - зазначив він.

Найбільше число заражень припадає на Північну і Південну Америку та європейський регіон, додав Раян.

За останніми даними, у світі зареєстровано 91,9 млн випадків COVID-19, померли 1,97 млн осіб.

Нагадаємо, глава ВООЗ закликав людей дотримувати рекомендовані заходи обережності, якщо вірус буде менше поширюватися, то у нього буде менше шансів мутувати.

Як повідомляло РБК-Україна, у ВООЗ заявили, що "британський" штам коронавірусу виявили мінімум в 50 країнах. Дану мутацію COVID-19 зафіксували у всіх регіонах Англії.

Нагадаємо, нинішні нові штами коронавірусу не впливають на тяжкість хвороби.

Однак мутований варіант COVID може замінити інші в Європі та частині Азії.